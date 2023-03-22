«Есть дети, есть бедные семьи»: стало известно, почему легендарный «пират» xatab занимался раздачами

Долгое время история легендарного «пирата» оставалась тайной. Но уфимские журналисты из UFA1 опубликовали материал, в котором в том числе раскрыли мотив Низамутдинова заниматься тем, чем он занимался.

Рассказал об этом его старший сын Руслан. По словам мужчины, его отец начал делать репаки для видеоигр в 2000-х исключительно в качестве хобби — таким образом он решил занять себя после того, как проблемы со здоровьем не позволили ему заниматься бизнесом.

При этом Руслан отметил, что xatab не зарабатывал много денег на своих репаках — причиной «пиратства» игр было желание дать возможность поиграть тем, у кого не было на это денег.