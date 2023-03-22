«Есть дети, есть бедные семьи»: стало известно, почему легендарный «пират» xatab занимался раздачами

«Есть дети, есть бедные семьи»: стало известно, почему легендарный «пират» xatab занимался раздачамиУдивительный человек
Радик Низамутдинов, более известный как xatab — знаменитый российский репакер видеоигр, скончался в марте 2021 года.
Фото: PG.ru
Долгое время история легендарного «пирата» оставалась тайной. Но уфимские журналисты из UFA1 опубликовали материал, в котором в том числе раскрыли мотив Низамутдинова заниматься тем, чем он занимался.
Рассказал об этом его старший сын Руслан. По словам мужчины, его отец начал делать репаки для видеоигр в 2000-х исключительно в качестве хобби — таким образом он решил занять себя после того, как проблемы со здоровьем не позволили ему заниматься бизнесом.
При этом Руслан отметил, что xatab не зарабатывал много денег на своих репаках — причиной «пиратства» игр было желание дать возможность поиграть тем, у кого не было на это денег.
Деньги там были небольшие, тысяч 30, может, 40, не миллионы, не сотни тысяч. Он делал это больше для себя, чтобы при деле быть <...> Я вот у него спрашивал: «Зачем тебе этим заниматься? Целый день сидишь за компьютером, ночью, бывает, сидишь», а он говорит: «Ну не у всех же есть деньги игры покупать. Есть дети, есть бедные семьи».
Напомним, что репаки от xatab стали определённым знаком качества в рунете. Они были известны своим небольшим размером и высоким качеством. Сборки от Низамутдинова частенько выходили вскоре после официального релиза игры и их скачивали сотни тысяч пользователей.