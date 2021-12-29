Этапом из Твери: симулятор путешествий по России на поезде продают дешевле 150 рублей

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Этапом из Твери: симулятор путешествий по России на поезде продают дешевле 150 рублейИдеальная покупка для долгих зимних вечеров
Накануне Нового года разработчики из monavista dev сделали российским игрокам подарок, выпустив симулятора езды на пассажирском поезде в России — Russian Train Trip.
Отличительной особенностью игры является возможность покупать билеты, еду, после чего выбирать направление поездки и ехать «куда захочется». При этом разработчики предлагают «смотреть в окно» и «наслаждаться видом российских просторов».
Во время поездок игрокам будет предложено исследовать вагоны, слушать беседы других пассажиров, а также вступать с ними в диалог. Цена игры в Steam — составляет 154 рубля, но прямо сейчас её можно приобрести с 16%-скидкой за 130 рублей.
Системные требования проекта достаточно щадящие — в графе «рекомендуемые системные требования» указана видеокарта GTX 1060 6 ГБ и 12 ГБ свободного пространства на носителе.
Источник: Steam