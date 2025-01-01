Это — качественные фото портативной консоли Nintendo Switch 2

Он основан на утечках и слухах, активно циркулирующих в последние месяцы. По данным инсайдеров, консоль должна поступить в продажу в I квартале 2025 года.

Судя по рендерам, дизайн Nintendo Switch 2 сохраняет преемственность с оригинальной моделью. Однако будут заметны изменения: увеличенный до 8 дюймов экран и переработанная док-станция. Предположительные размеры устройства — 27 × 11.6 × 1.4 см.