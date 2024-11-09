Это карма: спекулянты не смогли продать PS5 Pro с наценкой и теперь отдают консоль себе в убыток

Спекулянты, накупившие консолей нового поколения по рекомендованным ценам, столкнулись не с ажиотажем, а скорее с усреднённым спросом, местами даже вялым, на что повлиял профицит консолей от Sony. Из-за этого перекупам приходится отдавать устройства буквально по бросовым ценам себе в убыток.

Такая ситуация сложилась в Британии, в частности, на гипермаркете eBay UK опубликовано много предложений с ценой ниже 700 фунтов стерлингов ($906) и возможностью моментальной покупки, то есть это не аукцион. Примечательно, что рекомендованные розничные цены (РРЦ) в Британии на PS5 Pro у розничных продавцов составляют как раз 700 фунтов.