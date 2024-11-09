Игры
Опубликовано 09 ноября 2024, 22:30
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Это карма: спекулянты не смогли продать PS5 Pro с наценкой и теперь отдают консоль себе в убыток

Ажиотажа не случилось
Крупный игровой портал VGC заметил минорное настроение среди перекупов, которые всегда пользуются дефицитом на рынке электроники и продают товар по космическим ценам. Но с выходом флагманской PS5 Pro всё пошло не так.
Это карма: спекулянты не смогли продать PS5 Pro с наценкой и теперь отдают консоль себе в убыток

© Sony Interactive Entertainment

Спекулянты, накупившие консолей нового поколения по рекомендованным ценам, столкнулись не с ажиотажем, а скорее с усреднённым спросом, местами даже вялым, на что повлиял профицит консолей от Sony. Из-за этого перекупам приходится отдавать устройства буквально по бросовым ценам себе в убыток.

Такая ситуация сложилась в Британии, в частности, на гипермаркете eBay UK опубликовано много предложений с ценой ниже 700 фунтов стерлингов ($906) и возможностью моментальной покупки, то есть это не аукцион. Примечательно, что рекомендованные розничные цены (РРЦ) в Британии на PS5 Pro у розничных продавцов составляют как раз 700 фунтов.

© VGC

Примерно такая же ситуация в Японии, говорят, что и в некоторых европейских странах.

Зато перекупы смогут заработать на дисководах для PS5 Pro — аксессуар оказался дефицитным.

Источник:VGC
Автор:Андрей Кадуков
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