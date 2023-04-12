«Это не мы»: Nintendo начала ввозить игры в Россию через стороннюю компанию

Глава российского офиса Nintendo Яша Хаддажи создал компанию «Ачивка», которая уже декларирует и организовывает импорт продукции японского вендора. Хаддажи — гендиректор и совладелец компании. По информации, 80% уставного капитала «Ачивки» принадлежат Хаддажи, по 10% — Марии Слугиновой и менеджеру по корпоративным мероприятиям Nintendo в России Ксении Качаловой.

В частности, по заявке «Ачивки» оформлена декларация на ввоз различных моделей игровой консоли Nintendo Switch. При этом в документе указано, что декларант уполномочен непосредственно японской Nintendo.

По словам бизнес-аналитика «Марвел-Дистрибуции» Антона Фомина, «Ачивка» существует исключительно с одобрения головного офиса Nintendo. Это «может означать возобновление работы с рынком России».