Это победа: PlayStation 5 продалась вдвое лучше двух моделей консоли Xbox

В штуках продажи PlayStation 5 составили 30 млн против 18,5 млн консолей Xbox Series X и S от Microsoft. То есть Sony продала на 60% консолей больше, чем Microsoft Xbox Series X и S вместе взятых.

У Nintendo на данный момент наметилась отрицательная динамика: доля компании сократилась на 0,5%, до 27,7%, а Microsoft усилила вляние почти на 2% — с 25,5% до 27,3%. Причину аналитики видят в росте расходов пользователей на консоли Xbox и сервисы Game Pass.