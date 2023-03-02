Это победа: PlayStation 5 продалась вдвое лучше двух моделей консоли Xbox

Это победа: PlayStation 5 продалась вдвое лучше двух моделей консоли XboxSony остаётся лидером рынка
Как показали продажи за 2022 год, лидером рынка консолей осталась компания Sony со своей PlayStation 5. В итоге Sony заполучила 45% рынка в результате общих пользовательских расходов на серию консолей PS и, как отмечалось выше, особенно PS 5.
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В штуках продажи PlayStation 5 составили 30 млн против 18,5 млн консолей Xbox Series X и S от Microsoft. То есть Sony продала на 60% консолей больше, чем Microsoft Xbox Series X и S вместе взятых.
У Nintendo на данный момент наметилась отрицательная динамика: доля компании сократилась на 0,5%, до 27,7%, а Microsoft усилила вляние почти на 2% — с 25,5% до 27,3%. Причину аналитики видят в росте расходов пользователей на консоли Xbox и сервисы Game Pass.
Лидерство Sony объясняют продажами достаточно дорогих PlayStation 5, которые не только сохраняются, но и растут несмотря на цены, постоянному масштабированию сервисного обслуживания и высокой внутриигровой монетизацией.