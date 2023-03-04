Это провал: ни одна видеокарта AMD не вошла в десятку самых популярных моделей

Среди производителей процессоров лидером оказалась компания Intel — 67,17%, а AMD пользуются 32,8% геймеров. Это на 0,04% меньше, чем раньше — эти пользователи перешли на ЦП от Intel.

Как и ранее, самая популярная «игровая» операционная система — Windows 10; эту ОС используют 62,33% респондентов.

Наиболее частые сборки ПК — с 16 ГБ оперативной памяти, их доля составила 52,71%, а используемые мониторы — с разрешением 1920x1080 пикселей — 64,60%.