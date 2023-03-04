Это провал: ни одна видеокарта AMD не вошла в десятку самых популярных моделей

Это провал: ни одна видеокарта AMD не вошла в десятку самых популярных моделейSteam провёл опрос среди геймеров
Steam опубликовал результаты опроса геймеров за февраль о том, какие видеокарты, процессоры, операционные системы и мониторы они используют.
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Самыми популярными среди видеокарт оказались Nvidia GeForce GTX 1650 — 6,12%, GTX 1060 — 5,28%, RTX 3060 Laptop — 4,78%. При этом GTX 1650 лидирует уже не первый месяц, но, как отмечается, ситуация в любой момент может измениться: в феврале этой видеокартой пользовалось уже на 0,15% пользователей меньше, чем в январе.
Среди производителей процессоров лидером оказалась компания Intel — 67,17%, а AMD пользуются 32,8% геймеров. Это на 0,04% меньше, чем раньше — эти пользователи перешли на ЦП от Intel.
Как и ранее, самая популярная «игровая» операционная система — Windows 10; эту ОС используют 62,33% респондентов.
Наиболее частые сборки ПК — с 16 ГБ оперативной памяти, их доля составила 52,71%, а используемые мониторы — с разрешением 1920x1080 пикселей — 64,60%.