Это уже даже не смешно: DOOM запустили на «умном» кольце

Это уже даже не смешно: DOOM запустили на «умном» кольцеКомментарии здесь излишни
Автор YouTube-канала Ancient успешно перенёс DOOM на самодельное «умное кольцо».
Фото: YouTube / Ancient
Основой для девайса послужила печатная плата, которую энтузиаст аккуратно сломал, чтобы поместить её в круглый корпус. По итогу получился хоть и очень хрупкий, но всё же рабочий гаджет.
Правда, во время инкапсуляции связь с устройством неоднократно терялась. Поэтому в будущем автор проекта хочет попробовать создать ещё одно подобное миниатюрное устройство, но с более продуманной схемой размещения в нём платы.
YouTube / Ancient
Напомним, что DOOM — это шутер от первого лица, выпущенный ещё в 1993 году. С тех пор игру портировали практически на все возможные девайсы: начиная от микроволновок и холодильников, заканчивая кубиком LEGO и тестом на беременность.