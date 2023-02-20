Это уже даже не смешно: DOOM запустили на «умном» кольце

Основой для девайса послужила печатная плата, которую энтузиаст аккуратно сломал, чтобы поместить её в круглый корпус. По итогу получился хоть и очень хрупкий, но всё же рабочий гаджет.

Правда, во время инкапсуляции связь с устройством неоднократно терялась. Поэтому в будущем автор проекта хочет попробовать создать ещё одно подобное миниатюрное устройство, но с более продуманной схемой размещения в нём платы.