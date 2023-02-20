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07:08, 20 февраля 2023
1 мин.

Это уже даже не смешно: DOOM запустили на «умном» кольце

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Автор YouTube-канала Ancient успешно перенёс DOOM на самодельное «умное кольцо».

Это уже даже не смешно: DOOM запустили на «умном» кольце

Фото: YouTube / Ancient

Основой для девайса послужила печатная плата, которую энтузиаст аккуратно сломал, чтобы поместить её в круглый корпус. По итогу получился хоть и очень хрупкий, но всё же рабочий гаджет.

Правда, во время инкапсуляции связь с устройством неоднократно терялась. Поэтому в будущем автор проекта хочет попробовать создать ещё одно подобное миниатюрное устройство, но с более продуманной схемой размещения в нём платы.

Это уже даже не смешно: DOOM запустили на «умном» кольце

YouTube / Ancient

Напомним, что DOOM — это шутер от первого лица, выпущенный ещё в 1993 году. С тех пор игру портировали практически на все возможные девайсы: начиная от микроволновок и холодильников, заканчивая кубиком LEGO и тестом на беременность.

Источник:YouTube / Ancient
Теги:
#DOOM
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#DIY
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