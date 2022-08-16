Это зашло слишком далеко: Sony создаст аналог Steam для своих ПК-игр

По всей видимости, японская корпорация активно занята этим. В файлах недавно вышедшей Marvel's Spider-Man Remastered обнаружили упоминания подобного приложения. А это значит, что Sony совсем скоро встанет в один ряд с Ubisoft, Rockstar, Activision Blizzard, которые уже имеют собственные аналоги Steam для запуска своих игр.

Из этой утечки также стало ясно, каких функций стоит ждать в грядущей программе. Так, в дистрибутиве нашли упоминание интеграции PSN-профиля. Это нужно для получения неких бонусов. По мнению пользователей, это также может говорить о возможности синхронизации данных между консолью и ПК.

Отметим, что несмотря на факт утечки, до сих пор неизвестно, как скоро компания анонсирует и выпустит дистрибутив своих игр на компьютерах.