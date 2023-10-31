Европейцы начали жаловаться на военную рекламу в детских играх на Android

В частности, об этом рассказала британка Мария Джулия Ассис. По словам женщины, её малолетний сын играл в головоломку на Android-смартфоне и внезапно увидел рекламный видеоролик, оправдывающий боевые действия Израиля. Также известно о случае появления этой же рекламы в игре Angry Birds.

Разработчик Angry Birds, студия Rovio, выразила недоумение инцидентом, но не смогла объяснить, как такое видео попало в игру.

Оказалось, видео — работа МИДа Израиля, что ведомство и подтвердило. В израильском МИДе выразили обеспокоенность произошедшим, но тоже не смогли объяснить, как военная реклама попала в детские игры.