Европейцы начали жаловаться на военную рекламу в детских играх на Android

Европейцы начали жаловаться на военную рекламу в детских играх на AndroidРекламные видео оправдывают боевые действия Израиля
В Европе в детских Android-играх появилась военная реклама израильского МИДа. В странах ЕС и Великобритании было зафиксировано как минимум 6 случаев появления военной произраильской видеорекламы в детских Android-играх.
© Angry Birds / YouTube
В частности, об этом рассказала британка Мария Джулия Ассис. По словам женщины, её малолетний сын играл в головоломку на Android-смартфоне и внезапно увидел рекламный видеоролик, оправдывающий боевые действия Израиля. Также известно о случае появления этой же рекламы в игре Angry Birds.
Разработчик Angry Birds, студия Rovio, выразила недоумение инцидентом, но не смогла объяснить, как такое видео попало в игру.
Оказалось, видео — работа МИДа Израиля, что ведомство и подтвердило. В израильском МИДе выразили обеспокоенность произошедшим, но тоже не смогли объяснить, как военная реклама попала в детские игры.