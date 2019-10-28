Европейские геймеры не хотят покупать консоли без Bluray-дисковода

В результате около 60% опрошенных заявили о том, что для них наличие привода настолько принципиально, что они не станут покупать консоли без их наличия. При этом лишь 11% респондентов заявили, что готовы купить игровую приставку даже несмотря на отсутствие в ней какого-либо оптического привода для дисков.

В качестве самых главных аргументов против выпуска консолей без привода, игроки назвали низкую скорость интернета или лимитированную загрузку. Также те, кто не видели смысла в приставке без возможности использовать диски, приводили в качестве аргумента тот факт, что у них уже имеется большая коллекция дисков, в связи с чем они не могут себе позволить пользоваться лишь интернетом для того, чтобы играть в игры.