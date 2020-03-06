Файтинг про супергероев от создателей Mortal Kombat отдают с огромной 70% скидкой

Так, если в обычное время игра стоила порядка 1799 рублей, то с учетом скидки ее стоимость упала до 539 рублей. Кроме того, скидка также коснулась издания Legendary, которое можно приобрести за 599 рублей вместо 1999 рублей.

Однако и это еще не все. Сервис также предлагает за полцены приобрести комплект, состоящий из Mortal Kombat 11 и Injustice 2. Напомним, что в обычное время он продается за 3658 рублей, тогда как сейчас его можно урвать за 1806 рублей. Отметим, что акция является временной и закончится уже 9 марта. Скачать игру с 70% скидкой можно по этой ссылке.