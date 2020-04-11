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Fallout 2, Prince of Persia и другие олдскульные игры продаются с огромными скидками
Акция продлится до 13 апреля
Сервис цифровой дистрибуции GOG продолжает оснащать геймеров выгодными предложениями. На этот раз онлайн-магазин запустил распродажу, в рамках которой Fallout 2, Prince of Persia и другие олдскульные игры продаются с огромными скидками.
В самой распродаже участвуют порядка 74 тайтлов, а размер максимальной скидки достигает 80%. Ознакомиться со всеми играми, доступными по сниженной стоимости, можно по этой ссылке. Стоит также отметить, что данное предложение действительно ограниченное количество времени. Так, уже через два дня стоимость игр-участниц станет прежней.
Со скидкой в рамках распродажи можно ухватить легендарную ролевую игру Fallout 2. Напомним, что ее стоимость в обычное время составляет 789 рублей, тогда как сейчас она доступна за 399.
Также со скидкой можно урвать тайтл Prince of Persia: The Two Thrones, стоимость которого упала с 599 рублей до 208.