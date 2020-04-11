Fallout 2, Prince of Persia и другие олдскульные игры продаются с огромными скидками

В самой распродаже участвуют порядка 74 тайтлов, а размер максимальной скидки достигает 80%. Ознакомиться со всеми играми, доступными по сниженной стоимости, можно по этой ссылке. Стоит также отметить, что данное предложение действительно ограниченное количество времени. Так, уже через два дня стоимость игр-участниц станет прежней.

Со скидкой в рамках распродажи можно ухватить легендарную ролевую игру Fallout 2. Напомним, что ее стоимость в обычное время составляет 789 рублей, тогда как сейчас она доступна за 399.