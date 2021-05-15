Игры
Сегодня в 11:56
Fallout 4, Doom и другие игры Bethesda продаются со скидками до 70%
До 16 мая
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу. На этот раз пользователям предлагается приобрести Fallout 4, Doom и другие игры Bethesda с большими скидками — до 70%.
Так, знаменитый шутер Doom Eternal продается с 67% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 990 рублей, тогда как сейчас она доступна за 659.
За полцены, в свою очередь, можно ухватить DOOM. Ранее игра продавалась за 799 рублей, а сейчас за 399.
Стоимость Fallout 4 упала с 859 рублей до 429, Fallout 3 можно ухватить всего за 149 рублей.
Ознакомиться с остальными тайтлами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится данная акция вплоть до 16 мая.