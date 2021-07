Fallout и другие игры Bethesda продаются со скидками

Так, за полцены можно ухватить Fallout: New Vegas Ultimate Edition — цена издания упала с 499 рублей до 249. Причем при покупке данной игры сервис бесплатно отдает The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls Chapter II: Daggerfall.

А за 205 рублей вместо исходных 499 можно установить Fallout 3: Game of the Year Edition.

В то же время, на 70% упала стоимость Fallout 2 — теперь игра стоит всего 89 рублей вместо прежних 299.