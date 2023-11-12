Фанат GTA 6 выпил собственную мочу из-за анонса первого трейлера игры

Один из фанатов проекта, пользователь Reddit под ником u/JohnnyRockhard62, оказался в центре внимания после того, как выполнил свой необычный обет – выпить собственную мочу в случае подтверждения слухов об игре.

Этот фанат, сомневаясь в достоверности утечек информации о GTA 6, дал обещание сообществу, что выпьет свою мочу, если слухи окажутся правдой. Когда Rockstar Games официально объявила о скором выходе трейлера GTA 6, ему ничего не осталось, кроме как выполнить свое обещание.

Согласно сообщению, u/JohnnyRockhard62 записал видео, на котором он мочится в кофейную чашку и затем выпивает содержимое. Это видео, озаглавленное «gta6pissdrinker», было опубликовано на Reddit, вызвав широкий резонанс среди пользователей.