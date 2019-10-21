Фанат решил безостановочно играть в GTA 5 до выхода новой части

Чтобы подтвердить свои слова, блогер еще 5 октября запустил онлайн-трансляцию на собственном YouTube-канале. Но учитывая, что бот в чате стрима отметил, что пользователь совершил лишь 902 круга, можно сделать вывод, что либо блогер прерывался, либо же подключил бота недавно.

На данный момент зрители стрима разделены на два противоположных лагеря: одна часть считает, что видеоблогер и вправду сам водит автомобиль во время стрима, сменяя себя товарищами для того, чтобы суметь поспать. Другие же зрители придерживаются мнения, что он просто запустил бота, который накатывает за него круги. Учитывая, как аккуратно, без аварий, едет автомобиль в игре, больше верится именно во второй вариант.