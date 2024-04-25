Фанат создал аналог Fallout, но внутри Microsoft Excel

Энтузиаст предлагает игрокам окунуться в атмосферу мрачного будущего, пережившего ядерную катастрофу. Называется творение «Mercer», и оно включает захватывающую историю, квестовую механику и даже пошаговые сражения в духе классических RPG.

Основой приключения служит вкладка «Карта», на которой представлена локация и передвижение игрока, обозначенного красным кругом.

Города, убежища и места для выполнения квестов отмечены фиолетовым цветом, а «кликабельные» участки показаны зеленым.

Система боя основана на упрощенных механиках настольных ролевых игр (DnD). Перед сражением определяется инициатива броском кубика, а противник может варьироваться от 1 до 5 врагов. Урон и успешность атак зависит от броска кубика, экипировки и типа атаки.

Для тех, кому сражения кажутся слишком сложными, создатель предусмотрел режим «Без битв».