Фанатизм как он есть: подорожание PlayStation 5 не снизило спрос на консоль

Представители японской компании заявили, что спрос на актуальные игровые приставки бренда остались на прежнем уровне. Правда, по европейскому рынку Sony не стала делиться какой-либо конкретикой. Но с удовольствием рассказала, что в США ей удаётся реализовывать по 100 тыс консолей каждые 17,5 часов.

Сообщается, что за II фискальный квартал IT-гигант продала 25 млн консолей. И это всё ещё более скромные показатели, чем у той же PlayStation 4 за аналогичный период на старте.

В Sony уже заявили о намерении наращивать производство PlayStation 5 в 2022-2023 фискальных годах.