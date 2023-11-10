Фанатов Minecraft, Roblox и Counter Strike хакеры атакуют чаще всего

На первом месте оказалась легендарная Minecraft — 70% вирусного софта для ПК и 90% — для мобильных гаджетов. Специалисты объясняют такую частоту возможностью использовать различные читы и модификации, которые в изобилии распространяются на различных неофициальных ресурсах. В них могут быть встроены вирусы и шпионское ПО.

На втором месте по частоте взломов и распространённого хакерского ПО — Roblox, третье место получила Counter Strike: Global Offensive.

Как отмечено в отчёте, существует множество различных фишинговых сайтов, имитирующих сайты игр. На них просят вводить данные карты для получения конфиденциальной информации и кражи средств, а также такие подделки используются мошенниками для получения данных от игровых аккаунтов, а затем злоумышленники пользуются ими на своё усмотрение.