Фанатов Minecraft, Roblox и Counter Strike хакеры атакуют чаще всего

Фанатов Minecraft, Roblox и Counter Strike хакеры атакуют чаще всегоMinecraft атакуют больше всего из-за читов и модификаций, в которые встраивают вирусы
«Лаборатория Касперского» представила отчёт со своеобразным рейтингом игр, фанатов которых чаще всего атакуют хакеры и разные кибермошенники. Отчёт содержит данные за 2022-2023 год.
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На первом месте оказалась легендарная Minecraft — 70% вирусного софта для ПК и 90% — для мобильных гаджетов. Специалисты объясняют такую частоту возможностью использовать различные читы и модификации, которые в изобилии распространяются на различных неофициальных ресурсах. В них могут быть встроены вирусы и шпионское ПО.
На втором месте по частоте взломов и распространённого хакерского ПО — Roblox, третье место получила Counter Strike: Global Offensive.
Как отмечено в отчёте, существует множество различных фишинговых сайтов, имитирующих сайты игр. На них просят вводить данные карты для получения конфиденциальной информации и кражи средств, а также такие подделки используются мошенниками для получения данных от игровых аккаунтов, а затем злоумышленники пользуются ими на своё усмотрение.