Фанатский мод расскажет о судьбе главного героя GTA: Vice City до событий игры

Она расскажет о молодости знаменитого гангстера Томми Версетти — главного героя GTA: Vice City. Мод покажет, как Томми стал членом мафии семьи Форелли и превратился в опасного преступника.

Действия проекта будут разворачиваться в промежутке между 1968 и 1971 годами, а главным вдохновением для разработчика станет культовый фильм «Славные парни» Мартина Скорсезе.

В игре появятся и старые персонажи, такие как Сонни Форелли с доном Леоне, и новые, включая отцов Томми Версетти с Тони Сиприани.

Модификация основана на Grand Theft Auto: San Andreas: Liberty City и будет включать возможности покупки недвижимости и одежды. Флавио заявил, что ищет помощь программистов в разработке.

Напомним, что у GTA: Vice City уже есть официальный приквел — GTA: Vice City Stories, но он рассказывает историю другого персонажа, бывшего военного Виктора Вэнса.