Фанатский ремейк Half-Life набрал больше положительных Steam-отзывов, чем оригинал

На данный момент проект студии Crowbar Collective имеет более 90 тыс положительных отзывов, что превышает количество таковых у оригинальной Half-Life, выпущенной самой Valve.

Данный факт не остался не замечен авторами Black Mesa — они выразили благодарность фанатам за этот успех. Отметим, что их игра в целом является одной из самых высокооценённых в Steam игр.

При этом Half-Life и вовсе считается одной из лучших игр жанра FPS в истории игровой индустрии. Что интересно, прямо сейчас энтузиасты также работают над ремастером второй части игры под названием Half-Life 2 Remastered.