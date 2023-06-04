Игры
19:05, 04 июня 2023
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Фанатский ремейк Half-Life набрал больше положительных Steam-отзывов, чем оригинал

Уникальный случай

Фанатский ремейк Half-Life под названием Black Mesa уже который год купается в восторженных отзывах игроков на платформе Steam.

На данный момент проект студии Crowbar Collective имеет более 90 тыс положительных отзывов, что превышает количество таковых у оригинальной Half-Life, выпущенной самой Valve.

Данный факт не остался не замечен авторами Black Mesa — они выразили благодарность фанатам за этот успех. Отметим, что их игра в целом является одной из самых высокооценённых в Steam игр.

При этом Half-Life и вовсе считается одной из лучших игр жанра FPS в истории игровой индустрии. Что интересно, прямо сейчас энтузиасты также работают над ремастером второй части игры под названием Half-Life 2 Remastered.

Источник:Steam
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