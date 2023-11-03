Фанаты Assassin's Creed скоро не смогут играть в любимые игры: Ubisoft их отключит

В частности, фанаты Assassin's Creed потеряют доступ к версиям Assassin's Creed II для Xbox 360, Assassin's Creed Brotherhood для Mac и другим продуктам на разных платформах. Игроки не смогут играть в многопользовательском режиме, станут недоступны награды Ubisoft Connect, геймеры не смогут привязывать к заблокированным играм свои аккаунты. Также станут недоступны другие сетевые функции.

В официальном анонсе отключения устаревших игр Ubisoft подчеркнула, что решение для компании непростое, но технологии не стоят на месте, а игры в итоге устаревают и поддержка этих тайтлов становится бессмысленной. Причём это не первый раз, когда студия идёт на подобный шаг и прекращает поддержку старых игр.

«Вывод из эксплуатации онлайновых сервисов для старых игр — это то, к чему мы не относимся легкомысленно, однако это также является необходимостью, поскольку технология, лежащая в основе этих сервисов, устаревает», — сказано в анонсе Ubisoft.

Вот полный список игр, которые будут отключены в январе 2024 года: