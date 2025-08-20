Фанаты Call of Duty раскритиковали разработчиков за появление в игре ИИ-контента

Шквал критики начался после того, как на странице игры в Steam появилась информация об использовании ИИ-контента, что вызвало недовольство игроков. В интервью порталу IGN на Gamescom 2025 Лесли заявил, что ИИ применяется только для оптимизации процессов и не заменяет человеческий труд. Весь контент — от графики до сценариев — создаётся разработчиками. Менеджер также отметил, что некоторые ИИ-материалы случайно попали в игру, и компания работает над предотвращением таких ситуаций.

Лесли подчеркнул, что его отдел не отвечает за удаление ИИ-контента, но команда активно ищет решения для исправления. Treyarch также занимается разработкой Black Ops 7, релиз которой запланирован на октябрь 2025 года.