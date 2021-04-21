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Сегодня в 08:59
Фанаты Days Gone потребовали у Sony продолжить отмененную игру
Создав соответствующую петицию
Напомним, что нескольким ранее издание Bloomberg поделилось информацией о том, что Sony решила не выпускать продолжение игры Days Gone. Фанаты первой части остались недовольны этим решением, в связи с чем создали петицию, в рамках которой потребовали у Sony продолжить отмененную игру.
Так, пользователи решили напомнить японскому гиганту о том, что у первой части Days Gone уже есть большая база фанатов, поэтому имеет смысл одобрить производство второй части. Автор петиции утверждает, что об одобрении разработки Days Gone 2 мечтают миллионы, призвав всех фанатов подписать документ. Он также отметил, что игра закончилась на полуслове, поэтому нуждается в продолжении.
Петиция привлекла внимание главу разработчиков Days Gone Джеффа Росса.
“Спасибо всем за то, что число подписей перевалило за 50 тысяч. Вне зависимости от того, как всё закончится, я хочу, чтобы вы все знали, как ваша любовь много значит для меня и других разработчиков. Фанаты Days Gone - лучшие!”, — прокомментировал Росс.