Фанаты Days Gone потребовали у Sony продолжить отмененную игру

Так, пользователи решили напомнить японскому гиганту о том, что у первой части Days Gone уже есть большая база фанатов, поэтому имеет смысл одобрить производство второй части. Автор петиции утверждает, что об одобрении разработки Days Gone 2 мечтают миллионы, призвав всех фанатов подписать документ. Он также отметил, что игра закончилась на полуслове, поэтому нуждается в продолжении.

Петиция привлекла внимание главу разработчиков Days Gone Джеффа Росса.

“Спасибо всем за то, что число подписей перевалило за 50 тысяч. Вне зависимости от того, как всё закончится, я хочу, чтобы вы все знали, как ваша любовь много значит для меня и других разработчиков. Фанаты Days Gone - лучшие!”, — прокомментировал Росс.