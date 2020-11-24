Фанаты нашли намек на GTA VI в свежем видеоролике GTA Online

Так, тизер содержит определенные кадры, в которых можно найти координаты. Пользователи обнаружили, что они — не вымысел разработчиков, а вполне реальны и по ним даже можно найти определенную локацию при помощи Google Earth. Именно это и сделал автор YouTube-канала West Highland Productions, о чем и снял свой свежий ролик.

Как оказалось, координаты из тизера ведут к точке в северо-западной части штата Вирджиния. И самое интересное в ней то, что она расположена на зигзагообразном участке дороги, которая очень сильно напоминают римскую цифру 6.