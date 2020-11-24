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Фанаты нашли намек на GTA VI в свежем видеоролике GTA Online

Один из них даже сделал собственное видео на эту тему
Некоторое время назад Rockstar Games опубликовала небольшой тизер грядущего обновления для GTA Online. В нем, как ни странно, самые внимательные фанаты нашли намек на новую номерную часть серии — GTA VI.

Так, тизер содержит определенные кадры, в которых можно найти координаты. Пользователи обнаружили, что они — не вымысел разработчиков, а вполне реальны и по ним даже можно найти определенную локацию при помощи Google Earth. Именно это и сделал автор YouTube-канала West Highland Productions, о чем и снял свой свежий ролик.

Как оказалось, координаты из тизера ведут к точке в северо-западной части штата Вирджиния. И самое интересное в ней то, что она расположена на зигзагообразном участке дороги, которая очень сильно напоминают римскую цифру 6.

Та самая зигзагообразная дорога

Учитывая, что Rockstar Games именно так помечает новые части серии GTA и то, что разработчики очень часто “общаются” с аудиторией через подобные отсылки, витиеватую дорогу с виду напоминающую шестерку вполне можно считать намеком на разработку долгожданного продолжения любимой многими GTA V.