Фанаты нашли намек на GTA VI в свежем видеоролике GTA Online
Так, тизер содержит определенные кадры, в которых можно найти координаты. Пользователи обнаружили, что они — не вымысел разработчиков, а вполне реальны и по ним даже можно найти определенную локацию при помощи Google Earth. Именно это и сделал автор YouTube-канала West Highland Productions, о чем и снял свой свежий ролик.
Как оказалось, координаты из тизера ведут к точке в северо-западной части штата Вирджиния. И самое интересное в ней то, что она расположена на зигзагообразном участке дороги, которая очень сильно напоминают римскую цифру 6.
Учитывая, что Rockstar Games именно так помечает новые части серии GTA и то, что разработчики очень часто “общаются” с аудиторией через подобные отсылки, витиеватую дорогу с виду напоминающую шестерку вполне можно считать намеком на разработку долгожданного продолжения любимой многими GTA V.