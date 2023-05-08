Фанаты нашли скрытый намёк на выход GTA VI именно в 2023 году

Фанаты нашли скрытый намёк на выход GTA VI именно в 2023 годуБудем надеяться, что они не ошиблись
Фанаты знаменитой серии Grand Theft Auto продолжают ждать полноценного анонса шестой части от Rockstar.
Несмотря на масштабную осеннюю утечку информации об игре, официального анонса так и не последовало. Однако недавно игроки заметили возможный намёк на предстоящий анонс в одной из старых новостей о Grand Theft Auto Online.
Сообщение Rockstar гласит: «Каждый Новый год начинается с надежды, что в этом году всё наконец-то сложится как надо. Ну что же, 2023 может стать таким годом, так что почему бы и не начать действовать в духе «новый год, новый я» и крутануть колесо удачи в надежде на главный приз недели HVY Insurgent».
Эти слова натолкнули игроков на мысль, что возможно, студия намекает на предстоящий анонс GTA VI уже в 2023 году.
Но важно понимать, что всё это — не более, чем догадки. Правда, подкреплённые многочисленными инсайдами источников и аналитиков.