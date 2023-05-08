Фанаты нашли скрытый намёк на выход GTA VI именно в 2023 году

Несмотря на масштабную осеннюю утечку информации об игре, официального анонса так и не последовало. Однако недавно игроки заметили возможный намёк на предстоящий анонс в одной из старых новостей о Grand Theft Auto Online.

Сообщение Rockstar гласит: «Каждый Новый год начинается с надежды, что в этом году всё наконец-то сложится как надо. Ну что же, 2023 может стать таким годом, так что почему бы и не начать действовать в духе «новый год, новый я» и крутануть колесо удачи в надежде на главный приз недели HVY Insurgent».

Эти слова натолкнули игроков на мысль, что возможно, студия намекает на предстоящий анонс GTA VI уже в 2023 году.

Но важно понимать, что всё это — не более, чем догадки. Правда, подкреплённые многочисленными инсайдами источников и аналитиков.