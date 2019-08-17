Фанаты не одобрили новый трейлер фильма Doom

Кинокомпания Universal Pictures Home Entertainment опубликовала новый трейлер к фильму Doom: Аннигиляция. Как и первый трейлер, выпущенный в марте, он уже собрал большое количество негативных отзывов.

В новом трейлере посвящён монстрам и демонам, хотя и здесь не обошлось без «сильных и независимых» женщин.

Премьера фильма запланирована на 1 октября 2019 года. Doom: Аннигиляция не будет идти в кинотеатрах, по появится сразу на DVD и других физических носителях. Это уже вторая экранизация культового шутера Doom. оригинальный фильм Doom 2005 года оказался провальным и вторая попытка рискует повторить его судьбу.