Игры
Сегодня 12:22
Фанаты расшифровали выдуманный для игры Assassin’s Creed язык
И всё благодаря последней вышедшей части игры
Одной из связующих нитей серии Assassin's Creed является цивилизация Ису, язык для которой разработчики игры специально выдумали. И вот, спустя годы, фанаты расшифровали его, используя подсказки, данные создателями серии в Assassin's Creed Valhalla.
Благодаря переводам некоторых текстов, оставленных разработчиками Вальгаллы в игре, энтузиасты смогли перевести символы, используемые Ису в качестве основного средства общения. Также разгадке помогли и фотографии на компьютере Лейлы, члена Братства Ассасинов.
Отметим, что авторы расшифровки заявили лишь о расшифровке языка Первой Цивилизации. В дальнейшем они намерены провести более сложные переводы.
Напомним, что Assassin's Creed Valhalla — последняя на сегодняшний день часть популярной серии про ассасинов. Игра доступна на всех основных платформах: ПК, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S.