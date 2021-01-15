Фанаты расшифровали выдуманный для игры Assassin’s Creed язык

Отметим, что авторы расшифровки заявили лишь о расшифровке языка Первой Цивилизации. В дальнейшем они намерены провести более сложные переводы.

Напомним, что Assassin's Creed Valhalla — последняя на сегодняшний день часть популярной серии про ассасинов. Игра доступна на всех основных платформах: ПК, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S.