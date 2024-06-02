Фанаты Silent Hill 2 начали массово отменять предзаказы из-за западной повестки

Геймеры, которые знают игру досконально, сразу обратили внимание на изменения во внешности персонажей — Джеймса, Марии и Анжелы. На презентации игры, проведённой на днях, разработчики обещали показать обновлённых героев; видимо, как раз об этом и говорилось.

Однако выяснилось, что польская студия Bloober Team, работающая над ремейком с изначальным владельцем игры, японской компанией Konami, привлекала в качестве «консультанта по инклюзивности» скандально известную Sweet Baby Inc (SBI), с которой была связана череда скандалов на Steam как раз из-за повестки.

Тогда геймеры даже начали отслеживать игры, в работе над которыми принимала участие SBI, чтобы их минусовать в рейтинге. И руководство компании даже выступило с оправданиями.

Возможно, разработчики из Konami и Bloober Team не учли этот момент, но геймеры оказались настроены всерьёз и готовы, что называется, голосовать рублём — предзаказы, например в Steam, массово отменяются.