Фанаты выпустили LEGO Half-Life 2

С момента выпуска мода его уже посетили более 80 тыс человек, а почти 10 тыс геймеров скачали его. Установка мода очень проста — достаточно нажать на кнопку «Подписаться» на странице модификации в магазине Steam, если у вас уже есть игра Half-Life 2 в библиотеке.

Успех мода — это ещё одно подтверждение того, что игровая сообщество обладает безграничной творческой энергией и способно создавать неожиданные и интересные проекты.