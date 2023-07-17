Игры
07:22, 17 июля 2023
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Фанаты выпустили LEGO Half-Life 2

Выглядит очень интересно

Фанаты игры Half-Life 2 продолжают удивлять своими творческими идеями. Так, например, недавно была выпущена модификация под названием LEGO Half-Life 2.

Она заменяет модели персонажей в игре на фигурки из всемирно известного конструктора LEGO. Автор модификации с ником Not Dave or Daniel создал десятки уникальных моделей, включая комбайны, вортигонты, Брина и G-Man, заменив ими соответствующих героев в игре.

Эта модификация позволяет игрокам пережить знакомые приключения в LEGO-стиле.

Фанаты выпустили LEGO Half-Life 2
Источник: GameRant

С момента выпуска мода его уже посетили более 80 тыс человек, а почти 10 тыс геймеров скачали его. Установка мода очень проста — достаточно нажать на кнопку «Подписаться» на странице модификации в магазине Steam, если у вас уже есть игра Half-Life 2 в библиотеке.

Успех мода — это ещё одно подтверждение того, что игровая сообщество обладает безграничной творческой энергией и способно создавать неожиданные и интересные проекты.

Источник:GameRant
Теги:
#LEGO
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#Half-Life 2
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