Фанаты выпустили LEGO Half-Life 2

Фанаты выпустили LEGO Half-Life 2Выглядит очень интересно
Фанаты игры Half-Life 2 продолжают удивлять своими творческими идеями. Так, например, недавно была выпущена модификация под названием LEGO Half-Life 2.
Она заменяет модели персонажей в игре на фигурки из всемирно известного конструктора LEGO. Автор модификации с ником Not Dave or Daniel создал десятки уникальных моделей, включая комбайны, вортигонты, Брина и G-Man, заменив ими соответствующих героев в игре.
Эта модификация позволяет игрокам пережить знакомые приключения в LEGO-стиле.
С момента выпуска мода его уже посетили более 80 тыс человек, а почти 10 тыс геймеров скачали его. Установка мода очень проста — достаточно нажать на кнопку «Подписаться» на странице модификации в магазине Steam, если у вас уже есть игра Half-Life 2 в библиотеке.
Успех мода — это ещё одно подтверждение того, что игровая сообщество обладает безграничной творческой энергией и способно создавать неожиданные и интересные проекты.