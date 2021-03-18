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Сегодня в 13:02
Far Cry, Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft продают со скидками до 80%
До 29 марта
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу. На этот раз со скидками до 80% можно купить Far Cry, Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft.
С 80% скидкой можно приобрести тайтл Assassin's Creed Origins. В обычное время купить его можно за 2 499 рублей, тогда как сейчас всего за 499.
С 75% скидкой продается Assassin's Creed Syndicate, тогда как на 70% снизилась цена нескольких игр серии, в числе которых Assassin's Creed Unity и Assassin's Creed Odyssey - Standard Edition.
За 499 рублей вместо прежних 2 499 предлагается Far Cry 5.
Продлится распродажа вплоть до 29 марта. Ознакомиться со всеми тайтлами, которые в ней участвуют можно по этой ссылке.