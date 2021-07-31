Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продают с огромными скидками

С 75% скидкой можно ухватить шутер Borderlands 2. Напомним, что в обычное время его продают за 1 457 рублей, тогда как сейчас его можно купить за 364.

Популярный тайтл Assassin's Creed Origins, в свою очередь, доступен с 80% скидкой — купить его можно за 399 рублей вместо исходных 1 999.