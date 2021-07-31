Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продают с огромными скидками

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Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продают с огромными скидкамиДо 5 августа
Цифровой магазин Humble Bundle запустил свежую акцию, в рамках которой популярные игры, вроде Far Cry и Assassin's Creed, продаются с большими скидками.
С 75% скидкой можно ухватить шутер Borderlands 2. Напомним, что в обычное время его продают за 1 457 рублей, тогда как сейчас его можно купить за 364.
Популярный тайтл Assassin's Creed Origins, в свою очередь, доступен с 80% скидкой — купить его можно за 399 рублей вместо исходных 1 999.
Еще одна часть франшизы — Assassin's Creed Odyssey — доступна для покупки со скидкой в 75%. Таким образом обойдется игра в 499 рублей вместо 1 999.
Стоимость приключенческого экшена Far Cry 5 в рамках распродажи упала с 1 999 рублей до 399.
Ознакомиться с остальными тайтлами, доступными со скидками, можно перейдя по этой ссылке. закончистя распродажа через шесть дней.