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Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%
Распродажа закончится 6 августа
Онлайн-магазин Uplay запустил новую акцию, в рамках которой Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%.
Так, всего за 187 рублей вместо прежних 1 249 рублей можно ухватить Far Cry 3.
В то же время, Far Cry 5, которая ранее продавалась за 2 499 рублей сейчас доступна всего за 374 рублей.
Assassin's Creed Origins же, в свою очередь, продается за 499 рублей, тогда как в обычное время она продается за 2 499 рублей.
За 499 рублей можно загрузить тайтл Watch Dogs 2. Напомним, что в обычное время игра продается за 2 499 рублей.
В масштабной распродаже представлены более 30 выгодных предложений. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке. Приобрести игры со скидками можно будет вплоть до 6 августа.