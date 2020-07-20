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Сегодня 13:56
Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 90%
Акция закончится уже сегодня
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил новую акцию, в рамках которой Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 90%.
Так, популярную игру по подростка с суперспособностью Life is Strange можно приобрести всего за 82 рубля вместо прежних 419 рублей.
В то же время, стоимость культового тайтла Assassin's Creed: Director's Cut, в рамках распродажи, упала с 599 рублей до 209 рублей.
А за 239 рублей вместо прежних 599 рублей можно ухватить Far Cry 2: Fortune's Edition.
с 90% скидкой, в свою очередь, можно купить игру про Шерлока Холмса The Devil's Daughter. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 1699 рублей, тогда как сейчас он доступен за 177 рублей.
В распродаже участвуют более 95 тайтлов, ознакомиться с которыми можно перейдя по этой ссылке. Однако стоит поторопиться, поскольку сегодня последний день, когда акция активна.