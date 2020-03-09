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Фэнтезийная серия игр Heroes of Might and Magic продается с 75% скидкой
Акция запущена официальным цифровым магазином Ubisoft
Цифровой магазин Uplay от компании Ubisoft запустил новую акцию. В ее рамках фэнтезийная серия игр Heroes of Might and Magic продается с 75% скидкой.
Heroes of Might and Magic представляет собой фэнтезийная серию игр в жанре пошаговой стратегии с элементами RPG. В ходе игры геймерам необходимо противодействовать соперников за овладение городами и прочими ресурсами.
Если раньше стоимость Might & Magic Heroes VII составляла порядка 1499 рублей, то по акции ее можно ухватить всего за 374 рубля.
Might & Magic: Heroes VII - трейлер на русском языке
В то же время с 75% скидкой можно приобрести Might & Magic: Heroes VI. Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как с учетом скидки ее цена упала до 224 рублей.
Might & Magic: Heroes VI - трейлер на русском языке
А за 149 рублей вместо 599 рублей можно загрузить Heroes of Might and Magic 5.
Heroes of Might and Magic V - вступление к игре на русском языке