Фэнтезийная серия игр Heroes of Might and Magic продается с 75% скидкой

Heroes of Might and Magic представляет собой фэнтезийная серию игр в жанре пошаговой стратегии с элементами RPG. В ходе игры геймерам необходимо противодействовать соперников за овладение городами и прочими ресурсами.

Если раньше стоимость Might & Magic Heroes VII составляла порядка 1499 рублей, то по акции ее можно ухватить всего за 374 рубля.