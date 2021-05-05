Фэнтезийный платформер про гнома раздается бесплатно и навсегда

Nubarron: The adventure of an unlucky gnome представляет из себя фэнтезийную головоломку про гнома. Действия тайтла, вышедшего, к слову, в прошлом году, разворачиваются в сказочном мире. Протагонистом выступает гном. Он потерял свою шляпу, которая даровала ему удачу. Геймерам же предстоит направиться с ним на поиски головного убора, минуя на своем пути определенные трудности.

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