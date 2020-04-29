FIFA 20, Need for Speed и другие игры Origin продаются со скидками до 85%
Так, благодаря распродаже стоимость популярного футбольного симулятора упала с 3499 рублей до 1399.
А всего за 749 рублей вместо прежних 2499 можно приобрести мультиплатформенный шутер от первого лица Battlefield V.
В то же время 85% скидка коснулась Battlefield 4, благодаря чему стоимость тайтла упала до 149 рублей. Напомним, что стоимость игры в обычное время составляет 999 рублей.
С 75% скидкой, в свою очередь, предлагается легендарный симулятор жизни - Sims 4. Так, если ранее его можно было приобрести за 1990 рублей, то сейчас он доступен за 499.
Также со скидкой можно ухватить хитовый гоночный тайтл Need for Speed Heat, который ранее был доступен за 3499 рублей, тогда как сейчас продается за 1749.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 14 мая.