Final Fantasy и другие игры Square Enix продаются с большими скидками

Так, FINAL FANTASY IX продается в распродаже за 782 рубля вместо прежних 1 564.

FINAL FANTASY VIII - REMASTERED, в свою очередь, доступна для покупки за 499 рублей. Напомним, что в обычное время игра продается за 999.

Стоимость FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION упала с 1 499 рублей до 749.