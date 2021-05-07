Игры
Сегодня в 10:19
Final Fantasy и другие игры Square Enix продаются с большими скидками
До 11 мая
Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle запустил новую акцию. В ее рамках Final Fantasy и другие игры известного разработчика Square Enix продаются с большими скидками — вплоть до 75%.
Так, FINAL FANTASY IX продается в распродаже за 782 рубля вместо прежних 1 564.
FINAL FANTASY VIII - REMASTERED, в свою очередь, доступна для покупки за 499 рублей. Напомним, что в обычное время игра продается за 999.
Стоимость FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION упала с 1 499 рублей до 749.
С 75% скидками продаются сразу несколько тайтлов — LEFT ALIVE, THE QUIET MAN и Tokyo Dark.
Ознакомиться со всеми играми Square Enix, доступными со скидками, можно по этой ссылке. Закончится распродажа через пять дней.