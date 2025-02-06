Финансовый отчет Electronic Arts раскрыл сроки выхода новой Battlefield

Опубликовано 06 февраля 2025, 07:531 мин.
Финансовый отчет Electronic Arts раскрыл сроки выхода новой BattlefieldХоть какая-то конкретика
Electronic Arts подтвердила в финансовом отчете, что следующая часть Battlefield выйдет до 1 апреля 2026 года.
Компания заявила, что «запустила Battlefield Labs, новую инициативу для тестирования и нововведений перед релизом игры в 2026 финансовом году».
Это означает, что проект появится в период с апреля 2025 по март 2026 года, но наиболее вероятным окном выхода остается октябрь - ноябрь 2025 года.
Battlefield Labs сосредоточится на тестировании многопользовательского режима, но ожидается также бесплатный Battle Royale от студии Ripple Effect. В игру вернется режим Battlefield Portal с классическими картами, техникой и оружием, впервые представленным в Battlefield 2042.
Новая часть серии сделает ставку на «возвращение к корням» и вдохновится Battlefield 3 и 4. В игру вернутся современный военный конфликт, классовая система и разрушения.