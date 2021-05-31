Флагманскую видеокарту NVIDIA RTX 3090 протестировали в игровом движке будущего Unreal Engine 5

И вот, энтузиасты начали тестировать различное компьютерное железо в связке с демкой Valley of the Ancient. В сети появилось видео, показывающее, как себя «чувствует» компьютер на базе процессора Ryzen 9 5950X и видеокарты NVIDIA RTX 3090.

Несмотря на то, что сборка получилась топовой, она всё равно тянет демонстрационную игру на базе UE5 при 30 кадрах в секунду. При этом ресурсы видеокарты задействованы на 98%, в то время как процессор лишь на 10%.

Стоит, правда, отметить, что Valley of the Ancient запускалась при разрешении 4К. С другой стороны, учитывая уровень использованного железа, это вряд ли может стать «оправданием».