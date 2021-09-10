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Fortnite может вернуться в магазин приложений Apple, несмотря на нежелание компании

Неожиданный поворот в истории противостояние Apple и Epic Games
Совсем недавно стало известно, что в Южной Корее приняли новый закон. Согласно нему, владельцы магазинов приложений (в том числе Apple и Google) будут вынуждены разрешить на своих площадках сторонние платёжные сервисы.
Fortnite может вернуться в магазин приложений Apple, несмотря на нежелание компании

Одной из первых воспользоваться ситуацией решила Epic Games — компания, известная разработкой «запрещённого на iOS» онлайн-шутера Fortnite. Как написала студия в Twitter-аккаунте проекта, она уже попросила Apple разблокировать свой аккаунт iOS-разработчика, чтобы перевыпустить игру для «яблочных» смартфонов.

Epic попросила Apple восстановить наш аккаунт разработчика Fortnite. Epic намерена переиздать Fortnite на iOS в Корее, предлагая как оплату Epic, так и оплату Apple бок о бок в соответствии с новым корейским законом.

Twitter-аккаунт Fortnite

Стоит отметить, что сама Apple явно недовольна происходящим. Она до последнего придерживалась политики, согласно которой в приложениях, выпускаемых в App Store, имеется лишь одна платёжная система — та, которой владеет сама Apple.