Fortnite может вернуться в магазин приложений Apple, несмотря на нежелание компании

Неожиданный поворот в истории противостояние Apple и Epic Games

Совсем недавно стало известно, что в Южной Корее приняли новый закон. Согласно нему, владельцы магазинов приложений (в том числе Apple и Google) будут вынуждены разрешить на своих площадках сторонние платёжные сервисы.