Fortnite может вернуться в магазин приложений Apple, несмотря на нежелание компании

Fortnite может вернуться в магазин приложений Apple, несмотря на нежелание компанииНеожиданный поворот в истории противостояние Apple и Epic Games
Одной из первых воспользоваться ситуацией решила Epic Games — компания, известная разработкой «запрещённого на iOS» онлайн-шутера Fortnite. Как написала студия в Twitter-аккаунте проекта, она уже попросила Apple разблокировать свой аккаунт iOS-разработчика, чтобы перевыпустить игру для «яблочных» смартфонов.
Epic попросила Apple восстановить наш аккаунт разработчика Fortnite. Epic намерена переиздать Fortnite на iOS в Корее, предлагая как оплату Epic, так и оплату Apple бок о бок в соответствии с новым корейским законом.
Стоит отметить, что сама Apple явно недовольна происходящим. Она до последнего придерживалась политики, согласно которой в приложениях, выпускаемых в App Store, имеется лишь одна платёжная система — та, которой владеет сама Apple.