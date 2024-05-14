Fortnite оштрафовали за давление на детей

Опубликовано 14 мая 2024, 19:28
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Fortnite оштрафовали за давление на детейК тратам в магазине игры
Популярная игра Fortnite попала под штраф в размере 1.1 миллиона евро в Нидерландах. Местные власти обвинили разработчиков Epic Games в том, что они используют уязвимость детей и подталкивают их к тратам в магазине игры.
В частности, регулятор раскритиковал фразы «Купить сейчас» и «Хватай!», а также вводящие в заблуждение таймеры скидок, которые якобы заставляли детей торопиться с покупкой.
Разработчики Fortnite не согласились с решением суда и заявили, что внесенные по требованию властей изменения негативно скажутся на игровом процессе. Тем не менее, Epic Games убрали таймеры скидок по всему миру, а для Нидерландов ввели правило, по которому предметы в магазине будут доступны как минимум 48 часов.