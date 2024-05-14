Fortnite оштрафовали за давление на детей

В частности, регулятор раскритиковал фразы «Купить сейчас» и «Хватай!», а также вводящие в заблуждение таймеры скидок, которые якобы заставляли детей торопиться с покупкой.

Разработчики Fortnite не согласились с решением суда и заявили, что внесенные по требованию властей изменения негативно скажутся на игровом процессе. Тем не менее, Epic Games убрали таймеры скидок по всему миру, а для Нидерландов ввели правило, по которому предметы в магазине будут доступны как минимум 48 часов.