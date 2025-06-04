Игры
Опубликовано 04 июня 2025, 08:07
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Fortnite получил поддержку генерации кадров ARM ASR — «бесплатный» прирост fps на смартфонах

Причем как на iOS, так и на Android
ARM и Epic Games объявили о внедрении технологии ASR (Accuracy Super Resolution) в мобильную версию Fortnite.
Fortnite получил поддержку генерации кадров ARM ASR — «бесплатный» прирост fps на смартфонах
© VideoCardz.com

Хотя ASR не улучшает визуальное качество напрямую, она повышает производительность без заметных потерь в графике — особенно важно для смартфонов.

ASR теперь доступна как плагин Unreal Engine и может быть использована любым разработчиком. Это открывает дорогу улучшенной графике в мобильных играх без увеличения нагрузки на железо.

Почему Epic выбрала ASR:

  • Увеличение графического потенциала на мобильных устройствах
  • Повышенная чёткость в динамике и на дальних расстояниях
  • Снижение потребления памяти
  • Более плавная загрузка текстур с меньшим количеством артефактов

Плагин появится на Android и iOS.