Fortnite получил поддержку генерации кадров ARM ASR — «бесплатный» прирост fps на смартфонах

Хотя ASR не улучшает визуальное качество напрямую, она повышает производительность без заметных потерь в графике — особенно важно для смартфонов.

ASR теперь доступна как плагин Unreal Engine и может быть использована любым разработчиком. Это открывает дорогу улучшенной графике в мобильных играх без увеличения нагрузки на железо.

Почему Epic выбрала ASR:

Увеличение графического потенциала на мобильных устройствах

Повышенная чёткость в динамике и на дальних расстояниях

Снижение потребления памяти

Более плавная загрузка текстур с меньшим количеством артефактов

Плагин появится на Android и iOS.