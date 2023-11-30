Фотосравнение: как сильно графика в GTA 6 отличается от GTA 5

Недавно появившееся сравнение, представленное пользователем под ником lmk_nathan42915, демонстрирует поразительные улучшения в графике новой игры в сравнении с предыдущими хитами компании, включая GTA V.

Сравнение ночных сцен из GTA V и утекшей ранней версии GTA 6 показывает, что даже в предварительной альфа-версии игры освещение и визуальные эффекты значительно превосходят своих предшественников.