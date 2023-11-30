Фотосравнение: как сильно графика в GTA 6 отличается от GTA 5

Фотосравнение: как сильно графика в GTA 6 отличается от GTA 5Очень сильно
В мире видеоигр наступает новая эра визуального совершенства, и в центре этого прогресса находится Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games.
Недавно появившееся сравнение, представленное пользователем под ником lmk_nathan42915, демонстрирует поразительные улучшения в графике новой игры в сравнении с предыдущими хитами компании, включая GTA V.
Сравнение ночных сцен из GTA V и утекшей ранней версии GTA 6 показывает, что даже в предварительной альфа-версии игры освещение и визуальные эффекты значительно превосходят своих предшественников.
Особенно впечатляет внешний вид Vice City, который в новой игре выглядит невероятно реалистично, а также вода, качество которой уже превышает уровень, достигнутый в Red Dead Redemption 2.
Подробности о Grand Theft Auto 6 пока остаются в тени, но ожидание скоро закончится, так как официальная демонстрация игры запланирована на декабрь.