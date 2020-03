Frostpunk, Superhot и другие польские игры продаются со скидками до 80%

Кроме того, с 71% скидкой можно приобрести целый набор игр, в состав которого входят такие тайтлы, как Darkwood, Frostpunk, Get Even, My Memory of Us, Observer, SUPERHOT, This War of Mine, Wanderlust Travel Stories, а также We. The Revolution. Ранее стоимость данного набора составляла 5322 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 1523 рублей.

Ознакомиться с остальными играми, участвующих в распродаже польских игр, можно по этой ссылке.