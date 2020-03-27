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Frostpunk, Superhot и другие польские игры продаются со скидками до 80%
Кроме того, с большой скидкой можно купить целый набор игр
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает баловать геймеров выгодными предложениями. На этот раз цифровой магазин устроил акцию, в рамках которой Frostpunk, Superhot и другие польские игры продаются со скидками до 80%.
Так, всего за 239 рублей вместо прежних 599 рублей можно ухватить популярный симулятор выживания Frostpunk.
А за 224 рубля можно приобрести необычный шутер с остановкой игрового времени Superhot. Напомним, что в обычное время данный тайтл продается за 449 рублей.
Кроме того, с 71% скидкой можно приобрести целый набор игр, в состав которого входят такие тайтлы, как Darkwood, Frostpunk, Get Even, My Memory of Us, Observer, SUPERHOT, This War of Mine, Wanderlust Travel Stories, а также We. The Revolution. Ранее стоимость данного набора составляла 5322 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 1523 рублей.
Ознакомиться с остальными играми, участвующих в распродаже польских игр, можно по этой ссылке.