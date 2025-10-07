Игры
Опубликовано 07 октября 2025, 06:47
FTC оказалась права: после покупки Activision, Microsoft подняла цены на Game Pass и уволила тысячи сотрудников

«А ведь мы предупреждали»
Бывшая глава Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лина Хан заявила, что действия Microsoft после покупки Activision Blizzard полностью подтвердили опасения ведомства.
На своей странице в X она написала, что слияние привело к росту цен и массовым увольнениям, «нанося ущерб и геймерам, и разработчикам».

Хан напомнила, что именно FTC пыталась заблокировать сделку ещё в 2022 году, опасаясь монополизации рынка. Тогда Microsoft уверяла, что объединение «принесёт пользу игрокам и индустрии».

Сделку всё же закрыли в октябре 2023-го, несмотря на продолжающееся судебное разбирательство.

С тех пор корпорация провела несколько волн сокращений — в начале 2024 года уволено 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox, затем ещё 650, а летом 2025 года последовала крупнейшая волна — около 9000 человек.

Параллельно Microsoft второй раз подняла цену Game Pass Ultimate, доведя её до $30 в месяц. Таким образом, прогнозы FTC о росте цен и падении конкуренции после слияния оказались верны, даже если официально ведомство уже не может повлиять на ситуацию.

