FTC оказалась права: после покупки Activision, Microsoft подняла цены на Game Pass и уволила тысячи сотрудников

На своей странице в X она написала, что слияние привело к росту цен и массовым увольнениям, «нанося ущерб и геймерам, и разработчикам».

Хан напомнила, что именно FTC пыталась заблокировать сделку ещё в 2022 году, опасаясь монополизации рынка. Тогда Microsoft уверяла, что объединение «принесёт пользу игрокам и индустрии».

Сделку всё же закрыли в октябре 2023-го, несмотря на продолжающееся судебное разбирательство.

С тех пор корпорация провела несколько волн сокращений — в начале 2024 года уволено 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox, затем ещё 650, а летом 2025 года последовала крупнейшая волна — около 9000 человек.

Параллельно Microsoft второй раз подняла цену Game Pass Ultimate, доведя её до $30 в месяц. Таким образом, прогнозы FTC о росте цен и падении конкуренции после слияния оказались верны, даже если официально ведомство уже не может повлиять на ситуацию.