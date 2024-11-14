Функция Game Boost в PlayStation 5 Pro оказалась слабее, чем обещала Sony

Однако тесты и отзывы Digital Foundry показали, что прирост оказался меньше, около 30-35%, и это, вероятно, связано с ограничениями пропускной способности памяти.

По словам экспертов, Game Boost работает в режиме совместимости и может не использовать все возможности системы, что отличает PS5 Pro от Xbox Series X, где совместимость обеспечивает полную мощность GPU для игр предыдущего поколения.

Эта проблема напоминает ситуацию с PS4 Pro, где прирост графической мощности также оказался ограничен памятью, что делало достижение 4K сложным.

В PS5 Pro, вероятно, будут сценарии, когда она без труда справится с играми в 1080p при 120 FPS, но будет испытывать трудности при более высоких разрешениях, требующих большей пропускной способности памяти.