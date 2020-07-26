Футуристический шутер Extraction Valley раздается в Steam бесплатно и навсегда

Extraction Valley представляет из себя шутер от третьего лица с многопользовательским режимом. Так, в игре из геймеров формируется команда из четырех человек, которым предстоит сражаться с тем же количеством соперников. задача одной из команд сохранить машину по сбору ценнейшего топлива, тогда как в планах второй ликвидировать ее. Примечательно, что каждому игроку тайтла присущи собственные, уникальные навыки, которые полезны для победы всей команды. Особенностью игры является тот факт, что в случае смерти одного из членов команды - другие участники способны оживить его.

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