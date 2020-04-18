Футуристичный шутер о воине-ниндзя Shadow Warrior 2 продается с большой скидкой

Shadow Warrior 2 представляет собой игру в жанре шутера от первого лица. Геймерам предстоит сыграть за воина-ниндзю Ло Ванга, которому необходимо одолеть армию демонов, прибывших в мир из другого измерения под предводительством Орочи Зилла. Отметим, что в данном тайтле доступен как одиночный, так и кооперативный режим игры.

Напомним, что в обычное время игра продается за 699 рублей, тогда как в рамках акции ее стоимость упала до 174 рублей ( 75% скидка). Кроме того, с 78% скидкой можно также ухватить набор Shadow Warrior Collection.